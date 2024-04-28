Політика

У РФ відмовилися від слова “мир” у традиційному першотравневому лозунгу

28 Квітня 2024 11:36
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Слово “Мир” вилучили з першотравневих плакатів у Санкт-Петербурзі, пише Sota. Тепер відомий багатьом лозунг “Мир, труд, май” звучить як “Весна, труд і Петербург”.

Плакат до 1 травня у петербурзькому метро / Фото Sota

Такі вітальні плакати помітили, зокрема, у петербурзькому метро.


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