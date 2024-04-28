У РФ відмовилися від слова “мир” у традиційному першотравневому лозунгу

Слово “Мир” вилучили з першотравневих плакатів у Санкт-Петербурзі, пише Sota. Тепер відомий багатьом лозунг “Мир, труд, май” звучить як “Весна, труд і Петербург”.
Такі вітальні плакати помітили, зокрема, у петербурзькому метро.
Слово “Мир” вилучили з першотравневих плакатів у Санкт-Петербурзі, пише Sota. Тепер відомий багатьом лозунг “Мир, труд, май” звучить як “Весна, труд і Петербург”.
Такі вітальні плакати помітили, зокрема, у петербурзькому метро.
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