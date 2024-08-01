Суспільство

У РФ почались проблеми з YouTube
1 Серпня 2024 09:51
YouTube, рф
Ілюстративне фото / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

1 серпня в РФ стався збій у роботі відеохостингу YouTube: почались проблеми з доступом до сайту і відтворенням відео.

Про це повідомляє видання DW, дані сервісів Downradar, “Сбой.рф”.

Проблеми почалися близько 00:00 за київським часом. 

Найбільше звернень зафіксовано від жителів Москви та області, уточнює DW. Крім того, скарги надходили із Санкт-Петербурга і Ленінградської області, Краснодарського краю і Новосибірської області.

Водночас сервіс Downradar пише про скарги з Владивостока, Іркутська, Красноярська, Мурманська, Ростова-на-Дону, Твері, Уфи, Челябінська та інших регіональних центрів РФ.

Станом на 9 ранку скарги про роботу YouTube в Росії продовжують активно надходити на відповідні сервіси.


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