Політика

“У РФ немає спроможностей перемогти нас військовим шляхом”, – Данілов прокоментував заяву Шойгу про переговори з Україною

1 Листопада 2023 20:47
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шойгу, данілов

Заява міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про готовність до “постконфліктного врегулювання української кризи” свідчить про відсутність можливості перемогти Україну військовим шляхом.

Про це повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“Заява Шойгу свідчить про те, що у Росії немає спроможностей перемогти нас військовим шляхом”, – сказав він.

За словами Данілова, наразі у Росії займаються підготовкою “політичних проєктів в Україні” для подальшої внутрішньої дестабілізації.

“Тому вони будуть запускати інший план, для внутрішньої дестабілізації. Вони готують свої політичні проєкти, вони готують російськомовну фронду, яка у нас була постійно присутня у Верховній Раді, вони розгорнуть наступні свої політичні проєкти, умовно кажучи “Партія регіонів №3”. Вони збираються відроджувати рухи, які уже давно були на політичному цвинтарі. Цим питанням вони зараз активно займаються”, – додав посадовець.


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