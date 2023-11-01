“У РФ немає спроможностей перемогти нас військовим шляхом”, – Данілов прокоментував заяву Шойгу про переговори з Україною

Заява міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про готовність до “постконфліктного врегулювання української кризи” свідчить про відсутність можливості перемогти Україну військовим шляхом.

Про це повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“Заява Шойгу свідчить про те, що у Росії немає спроможностей перемогти нас військовим шляхом”, – сказав він.

За словами Данілова, наразі у Росії займаються підготовкою “політичних проєктів в Україні” для подальшої внутрішньої дестабілізації.

“Тому вони будуть запускати інший план, для внутрішньої дестабілізації. Вони готують свої політичні проєкти, вони готують російськомовну фронду, яка у нас була постійно присутня у Верховній Раді, вони розгорнуть наступні свої політичні проєкти, умовно кажучи “Партія регіонів №3”. Вони збираються відроджувати рухи, які уже давно були на політичному цвинтарі. Цим питанням вони зараз активно займаються”, – додав посадовець.