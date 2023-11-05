У РФ готується законопроект про роздачу захоплених українських земель

Депутат Держдуми Олексій Журавльов готує законопроект, який передбачає можливість одержання росіянами «східноукраїнського гектара» на тимчасово окупованих Росією територіях України. Йдеться про землі у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. За його словами, претендувати на отримання ділянок у пріоритетному порядку могли б учасники вторгнення в Україну.

Запустити нову програму можна за аналогією з видачею росіянам «далекосхідного» та «арктичного» гектарів, повідомив Журавльов російським ЗМІ.

«Я наполягав би на появі програми “східноукраїнського гектара”, на який могли б претендувати учасники російської спецоперації. Між іншим, вже зараз Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти. На Далекому Сході та в Арктиці на гектар може претендувати кожен мешканець країни, а от у ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні»,— заявив парламентар, уточнивши, що ініціатива поки що перебуває на стадії розробки.