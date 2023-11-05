Політика

У РФ готується законопроект про роздачу захоплених українських земель

5 Листопада 2023 19:22
читать на русском →
окупація

Депутат Держдуми Олексій Журавльов готує законопроект, який передбачає можливість одержання росіянами «східноукраїнського гектара» на тимчасово окупованих Росією територіях України. Йдеться про землі у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. За його словами, претендувати на отримання ділянок у пріоритетному порядку могли б учасники вторгнення в Україну.

Запустити нову програму можна за аналогією з видачею росіянам «далекосхідного» та «арктичного» гектарів, повідомив Журавльов російським ЗМІ.

«Я наполягав би на появі програми “східноукраїнського гектара”, на який могли б претендувати учасники російської спецоперації. Між іншим, вже зараз Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти. На Далекому Сході та в Арктиці на гектар може претендувати кожен мешканець країни, а от у ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні»,— заявив парламентар, уточнивши, що ініціатива поки що перебуває на стадії розробки.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Листопада 2023 19:00

В районі Мар’їнки відбито 17 атак ворога – Генштаб
5 Листопада 2023 20:36

Надходять повідомлення про потужний вибух на складі БК під Маріуполем
5 Листопада 2023 20:11

Фотофакт: Північне сяйво над Україною
5 Листопада 2023 18:10

Зеленський прокоментував удар по воїнам 128-ї бригади
5 Листопада 2023 16:43

Зеленський: Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки