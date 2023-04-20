Суспільство

У РФ дружину мобілізованого заохотили квитками в цирк

20 Квітня 2023 15:17
20
читать на русском →
росія

Влада станиці в Карачаєво-Черкесії відправила дружину мобілізованого в цирк і поставила в чергу за дровами. Відеозвернення постраждалої, яка представилася як Ірина Никифоряк, опублікував телеграм-канал регіонального “Народного фронту”.

За словами Никифоряк, її чоловік був “добровільно мобілізований” у січні. У зв’язку з цим місцева влада пообіцяла видати їй дрова. Однак замість них голова адміністрації станиці подарував їй два квитки у цирк та повідомив, що поставив її в чергу за дровами. При цьому він “не соромлячись” сказав Никифоряк, що дров “швидше за все, не буде”.

“Народний фронт” уточнює, що у родині Никифоряк два інваліди першої групи та десятирічна дитина. Вона не раз зверталася до влади і у відповідь чула лише обіцянки. Керівниця регіонального відділення “Народного фронту” Людмила Каппушева у коментарях під відеозверненням Никифоряк повідомила, що “питання взято на контроль в уряді” і що “дрова скоро будуть”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 16:03
15

Bloomberg: Захід розглядають можливість запровадження майже повної заборони на експорт до Росії
20 Квітня 2023 15:29
18

Столтенберг: Шлях до членства України в НАТО буде обговорено на саміті альянсу в липні
20 Квітня 2023 14:58
31

Зеленський трактує візит Столтенберга як початок “нової глави” у відносинах НАТО з Україною
20 Квітня 2023 14:39
66

Politico: РФ погрожує вийти з “зернової угоди” і почати нападати на суховантажі
20 Квітня 2023 13:52
169

В ООН порахували, скільки людей проживає в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки