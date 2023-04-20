У РФ дружину мобілізованого заохотили квитками в цирк

Влада станиці в Карачаєво-Черкесії відправила дружину мобілізованого в цирк і поставила в чергу за дровами. Відеозвернення постраждалої, яка представилася як Ірина Никифоряк, опублікував телеграм-канал регіонального “Народного фронту”.

За словами Никифоряк, її чоловік був “добровільно мобілізований” у січні. У зв’язку з цим місцева влада пообіцяла видати їй дрова. Однак замість них голова адміністрації станиці подарував їй два квитки у цирк та повідомив, що поставив її в чергу за дровами. При цьому він “не соромлячись” сказав Никифоряк, що дров “швидше за все, не буде”.

“Народний фронт” уточнює, що у родині Никифоряк два інваліди першої групи та десятирічна дитина. Вона не раз зверталася до влади і у відповідь чула лише обіцянки. Керівниця регіонального відділення “Народного фронту” Людмила Каппушева у коментарях під відеозверненням Никифоряк повідомила, що “питання взято на контроль в уряді” і що “дрова скоро будуть”.