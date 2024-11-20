Суспільство

У “Резерв+” з’явилася можливість оформити відстрочку для багатодітних батьків
20 Листопада 2024 17:13
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мобілізація
Відстрочка у "Резерв+" / Міноборони

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Для того щоб оформити відстрочку, необхідно:

  1. ​Авторизуйтеся у Резерв+.
  2. ​Надішліть запит на оформлення відстрочки.
  3. ​Система автоматично перевірить ваш статус.

Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі.

“Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян”, – зазначив міністр.


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