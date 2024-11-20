У “Резерв+” з’явилася можливість оформити відстрочку для багатодітних батьків

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Для того щоб оформити відстрочку, необхідно:

​Авторизуйтеся у Резерв+. ​Надішліть запит на оформлення відстрочки. ​Система автоматично перевірить ваш статус.

Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі.

“Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян”, – зазначив міністр.