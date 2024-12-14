У рейтингу УЄФА Україна опустилася нижче за Кіпр

Цього тижня у єврокубках відбулися чергові матчі, які принесли неприємні зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Українські клуби знову не змогли набрати очок. У 6-му турі Ліги чемпіонів донецький “Шахтар” зазнав розгромної поразки від “Баварії” (1:5). Водночас “Динамо” у Лізі Європи також програло іспанському “Реалу Сосьєдад” (0:3), що стало вже шостою поспіль поразкою київської команди в єврокубковому турнірі. Це означає, що “Динамо” втратило навіть теоретичні шанси на потрапляння в євровесну.

Через ці невдачі Україна опустилася на дві позиції в рейтингу УЄФА 2025 року, посівши 23-ю сходинку з коефіцієнтом 23.400. На 22-му місці Швеція (23.906), чий представник – клуби “Ельфсборг”, “Мальме” (ЛЄ) та “Юргорден” (ЛК) – продовжують стабільно набирати очки. Кіпр, який займає 21-шу позицію з 24.225 балами, завдяки виступам трьох своїх команд (“Омонія”, “Пафос” та “АПОЕЛ” у Лізі конференцій), також обійшов Україну.

Угорщина з 22.500 балами займає 24-ту позицію, при цьому в єврокубках залишився лише “Ференцварош” (9 очок після 6 матчів Ліги Європи).

Якщо Україна завершить сезон на 23-й позиції або нижче, то чемпіону країни сезону 2025/26 доведеться розпочати кваліфікацію Ліги чемпіонів 2026/27 з першого раунду (Q1). Є можливість, що квоти будуть перерозподілені, і команда отримає автоматичний пропуск до другого раунду (Q2), але це не гарантовано.