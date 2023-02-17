У районі Вугледара та Мар’їнки окупанти проводять до 16 штурмів за день

У районі Вугледара за минулу добу було знищено цілу батарею гаубиць Д-30, російські окупанти зможуть повноцінно наступати лише у травні-червні на цій ділянці. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, під Вугледаром росіяни змінили тактику та припинили постійні атаки позицій Збройних Сил України у нічний час.

“За останні дні вони роблять від трьох-чотирьох штурмових дій за ніч. Вдень потужно використовують артилерію, в районі Вугледара та Мар’їнки за минулий день було 16 штурмів”, — сказав Дмитрашківський.

Він зазначив, що раніше ночами в районі Вугледара активно працювали диверсанти та штурмовики РФ, а тепер після заходу сонця противник відновлює резерви та підтягує особовий склад.

Спікер ЗСУ сказав, що 16 лютого на цьому напрямку було знищено цілу батарею гармат Д-30 разом з обслугою, всі атаки ворога були відбиті, просування немає.

“Щоб відновити потужності для повноцінного наступу в районі Вугледара, їм потрібен час — як мінімум травень-червень, але вони постійно турбуватимуть нас на цьому напрямі”, — резюмував він.