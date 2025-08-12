У районі вантажного порту Запорізької АЕС спостерігається сильне задимлення

У районі вантажного порту, розташованого біля тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, спостерігається сильне задимлення.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Точне місце займання та його можливі наслідки наразі з’ясовуються. У Міненерго наголосили, що вантажний порт знаходиться за межами охоронюваного периметра станції.

Відомство зазначає, що інцидент вкотре свідчить про загрози, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта Європи. Розміщення техніки та особового складу РФ на території ЗАЕС, а також тиск на український персонал, є грубим порушенням міжнародного права та принципів ядерної безпеки.

“Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту.

Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського ДП НАЕК “Енергоатом”, – наголосили у міністерстві.