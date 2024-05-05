Політика

У районі Часового Яру ворог зосередив до 25 тисяч військових

5 Травня 2024 12:26
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Часів Яр
Українські військовослужбовці 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ стріляють з гаубиці М777 у бік російських військ поблизу лінії фронту, Донецька область, 1 травня 2024 / Фото Reuters

У районі Часового Яру ворог зосередив до 25 тисяч особового складу і намагається перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказав речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

“Для Часовоярівського напрямку – там ворог зосередив угрупування 20-25 тисяч військовослужбовців”, – сказав Волошин.

Він зауважив, що найгарячішими точками на напрямку ОСУВ “Хортиця” залишаються Авдіївський, Бахмутський, Новопавлівський напрямки, ситуація загострилася останній тиждень, тривають важкі бої, проте ситуація контрольована Силами оборони.

Як зазначив Волошин, ворог наразі намагається перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередив свої сили саме на цих напрямках, створивши певну перевагу в засобах та особовому складі.

“На деяких напрямках має тактичні успіхи. Останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння – як артилерію, танки, безпілотні літальні апарати. За останні дні ворог почав активно застосовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів як по наших позиціях, так і по цивільній інфраструктурі. Звичайно ворог не змінив свою мету – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей”, – сказав Волошин.

Він наголосив, що зараз ворог намагається використати “вікно можливостей”, активізувавши бойові дії саме на цьому напрямку до надходження в Україну західної військової допомоги.

“Звичайно, все, що потрібно нам, надійде в ті часові рамки, коли потрібно”, – сказав Волошин.


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