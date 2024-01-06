Політика

У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету

6 Січня 2024 14:12
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У Верховній Раді з’явився проєкт постанови про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, йдеться в проєкті постанови №10391.

Ініціаторами постанови є 11 нардепів, серед яких і голова комітету Олександр Завітневич.

Зазначається, що метою постанови є відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету.

«Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону «Про комітети Верховної Ради» пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», – йдеться в документі.

Раніше, 5 січня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови комітету.
Мар’яна Безугла відреагувала на рекомендацію комітету Верховної Ради щодо відкликання її з посади заступниці голови.

Вона каже, що «зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували».

«Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди. Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна! Так що робота і боротьба триває», – наголосила Безугла.

27 листопада у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді».

Раніше депутатка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти». У соцмережах її висловлювання розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що «правило Головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП».

Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.


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