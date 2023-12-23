У Раді наполягають на продовженні трансляції телемарафону

Телемарафон “Єдині новини” має залишитися в ефірі до кінця війни, заявив голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

“Поки йде війна, телемарафон потрібно продовжувати. І він буде продовжуватися, тому що він є джерелом стовідсотково верифікованої інформації”, – сказав депутат.

Потураєв додав, що телеканали, які наповнюють марафон, “не дають брехливу інформацію”, пише Укрінформ.

«Про марафон можна писати що завгодно, про ухил в оптимізм при подачі інформації і таке інше… Там видають тільки те, що перевірене», – наголосив Потураєв.

Він нагадав: коли в перші дні війни під Києвом стояли російські війська, то всі дивилися телемарафон, «бо це було питання виживання». Проте цілком зрозуміло, що громадяни мають інші запити до телевізійного контенту.