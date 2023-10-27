Політика

У Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки

27 Жовтня 2023 18:28
читать на русском →
рада

Співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко ініціює відкликання народного депутата Мар’яни Безуглої (фракція “Слуга народу”) зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

“Зареєструвала постанову про відкликання депутата Безуглої з комітету нацбезпеки №10193”, – написала Геращенко.

За словами Геращенко, “Європейська солідарність” вважає, що провокаторам, які розколюють країну і принижують більшу частину Збройних сил України, у комітеті не місце.

Безугла є заступницею голови комітету з нацбезпеки.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Жовтня 2023 20:55

Замах на Царьова – спецоперація СБУ, – ЗМІ
27 Жовтня 2023 21:06

Зеленський провів Військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту
27 Жовтня 2023 19:24

На Харківщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з трьох громад
27 Жовтня 2023 19:10

Окупанти намагались відновити втрачене положення в районі Андріївки та Вербового – Генштаб
27 Жовтня 2023 18:48

На півдні сили ППО знищили 3 ракети та 2 ударних БПЛА
Останні новини
усі новини

Думки

Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
усі думки