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У п’яти областях до суспільно корисних робіт залучили першу тисячу безробітних

15 Листопада 2022 15:34
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безробіття

Станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного. Про це свідчать оперативні дані Державної служби зайнятості.

“Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи. Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць”, – пояснила сенс нової ініціативи заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні:

  • найбільша кількість таких громадян зафіксована в Сумський області – там таким чином роботою забезпечили 499 безробітних;
  • Київська область – 209;
  • Чернігівська область – 176;
  • Донецька область – 107;
  • Полтавська область – 45.

Ще у двох регіонах – Рівненській та Волинській областях – розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.

Участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою.


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