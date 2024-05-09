У п’ятницю в Україні можливі заморозки

10 травня, у більшості областей України переважатиме помірна температура повітря, проте вночі можливі заморозки

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Одразу скажу – скільки бачить синоптичне око, особливого тепла, тим паче спеки в Україні найближчим часом не передбачається”, – розповіла Діденко.

За її словами, вдень температура повітря триматиметься у межах +13…+19 °C. Натомість південна частина України та Закарпаття будуть теплішими, проте переважно очікується свіжа погода.

Найближчої ночі на сході, півночі та в центрі України місцями ймовірні заморозки. Також ймовірний невеликий дощ на Сумщині, Чернігівщині та в другій половині дня збільшиться хмарність на Київщині.

У Києві 10 травня істотних опадів не передбачається, проте після обіду в столиці побільшає на небі хмар. Уночі очікується +3…+5 °C, а вдень температура підніметься до +17 °C.