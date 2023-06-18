Політика

У Путіна заявили, що виконали завдання “демілітаризації” України

18 Червня 2023 11:27
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росія, пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що завдання країни-агресора з міфічної “демілітаризації” України нібито вже багато в чому виконано.

Про це повідомляє “УП” з посиланням на РосЗМІ.

Пєсков сказав, що Україна була сильно мілітаризована на момент початку СВО (спеціальної військової операції, як у РФ називають війну проти України – ред.). І одним із завдань була демілітаризація України. За його словами, це завдання багато в чому виконано. Дедалі менше і менше своєї зброї Україна використовує. І все більше і більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу.

Пєсков також заявив, що країни НАТО під керівництвом США нібито дедалі більше “влазять” у “конфлікт”, тобто в захист України від загарбницької війни РФ.

“Країни Заходу, а саме Північноатлантичного альянсу під керівництвом того ж таки Вашингтона, дедалі більше прямо й опосередковано влазять у цей конфлікт. Вони втручаються в цей конфлікт і стають стороною конфлікту. Звичайно ж, це призводить до того, що конфлікт затягується за часом. Це призводить до того, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. І, звісно, це зобов’язує Росію до того, щоб застосовувати більш рішучі заходи для забезпечення безпеки людей на Донбасі та безпеки РФ”, – сказав він.


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