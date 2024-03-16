У Приват24 до 5-ї ранку платежі ставляться на паузу

ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року, повідомляє пресслужба фінустанови.

“Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні”, – йдеться у повідомленні.

Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.