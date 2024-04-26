У прикордонному з РФ фінському місті протягом тижня двічі зривали прапор України поблизу мерії

У фінському місті Лаппеєнранта поблизу кордону з РФ, вандали двічі на тиждень зривали прапор України біля мерії міста.

Про це повідомляє YLE.

Невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він опинився на землі. Вдруге було також відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Після цього міська влада звернулася до поліції.

Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків. Мер Лаппеєнранта Туомо Саллінен пообіцяв, що прапор повернуть після їх ремонту.

“Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливим”, – запевнив він.