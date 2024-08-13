Суспільство

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини обмежили пересування громадян
13 Серпня 2024 11:55
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Ілюстративне фото / Вікіпедія

У прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян 

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області”, – ідеться в повідомленні.

Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

У Генштабі ЗСУ закликають з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів.

Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних сил України.

(контактний телефон: +380960322339).


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