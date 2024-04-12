Суспільство

У протоієрея УПЦ МП проводять обшуки  – УП

12 Квітня 2024 11:41
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

СБУ проводить обшуки у протоієрея Миколи Данилевича, заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП.

Про це пише УП, посилаючись на джерела в СБУ.

Слідчі дії відбуваються від ранку 12 квітня.

Данилевич був у складі делегації, яка у 2017 році разом із колишнім нардепом Вадимом Новинським вмовляла вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос Православній церкві України.

За словами джерела, вказаний протоієрей також відзначився підтримкою “руского міра” і виправданням російської агресії.


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