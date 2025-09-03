        Кримінал

        У прокуратурі розкрили деталі смерті прикордонника на Волині

        Галина Шподарева
        3 Вересня 2025 18:30
        читать на русском →
        Місце загибелі прикордонника / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
        У вівторок, 2 вересня близько 11:00, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Рівне Ковельського району виявлено без ознак життя військовослужбовця.

        Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

        Військовому було 36 років, він ніс службу у складі прикордонного наряду.

        У руці загиблого була табельна зброя. Призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

        “Наразі оглянуто місце події, опитано можливих свідків та вилучено предмети, що можуть мати доказове значення. Встановлюються всі обставини трагедії”, — йдеться в повідомленні.

        Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-прикордонника. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із позначкою “самогубство”).


