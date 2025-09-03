У прокуратурі розкрили деталі смерті прикордонника на Волині

У вівторок, 2 вересня близько 11:00, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Рівне Ковельського району виявлено без ознак життя військовослужбовця.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

Військовому було 36 років, він ніс службу у складі прикордонного наряду.

У руці загиблого була табельна зброя. Призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

“Наразі оглянуто місце події, опитано можливих свідків та вилучено предмети, що можуть мати доказове значення. Встановлюються всі обставини трагедії”, — йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-прикордонника. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із позначкою “самогубство”).