У прокуратурі показали наслідки удару по школі в Чугуєві

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілу.

За даними слідства, близько 1:00 12 жовтня російські сили атакували місто, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо типу «Герань-2». Унаслідок ударів пошкоджено навчальний заклад, автомобіль і вибито вікна у багатоквартирних будинках.

Прокуратура Харківської області оприлюднила наслідки нічної атаки російських військ на Чугуїв, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей, серед них 12-річна дівчинка.