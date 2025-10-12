        Кримінал

        У прокуратурі показали наслідки удару по школі в Чугуєві

        Віктор Алєксєєв
        12 Жовтня 2025 10:42
        Прокуратура Харківської області оприлюднила наслідки нічної атаки російських військ на Чугуїв, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей, серед них 12-річна дівчинка.

        За даними слідства, близько 1:00 12 жовтня російські сили атакували місто, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо типу «Герань-2». Унаслідок ударів пошкоджено навчальний заклад, автомобіль і вибито вікна у багатоквартирних будинках.

        Прокурори зафіксували наслідки російських ударів по Чугуєву: постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина / Фото Харківська обласна прокуратура, Нацполіція

        Постраждали двоє жінок, двоє чоловіків і дитина — усі зазнали гострої стресової реакції.

        За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілу.


