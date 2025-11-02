У поїзді біля Кембриджа поранені дев’ятеро людей, поліція затримала двох підозрюваних

Про це повідомила британська транспортна поліція. Розслідуванням займаються також підрозділи з протидії тероризму, мотив нападу поки не встановлений.

У Великій Британії дев’ятеро людей дістали поранення, небезпечні для життя, після серії нападів із ножем у поїзді поблизу Кембриджа ввечері 1 листопада. Поліція затримала двох чоловіків. Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав інцидент «жахливим», повідомляє Reuters.

За даними британської транспортної поліції, до розслідування залучені підрозділи з протидії тероризму. Правоохоронці зазначають, що встановлення обставин і мотивів нападу може зайняти час, тому робити висновки зарано.

Реклама

Реклама

Поліція графства Кембриджшир повідомила, що сигнал про напади надійшов напередодні о 19:39 GMT (у Києві було 21:39). Напад стався в поїзді, що виконував рейс із Дончестера до Лондон-Кінгс-Крос. Поїзд зупинили на станції Гантінгдон, де до вагонів увійшли озброєні правоохоронці та затримали двох підозрюваних. Один із них, за словами очевидця, розмахував великим ножем і був знешкоджений електрошокером.

Служба швидкої допомоги Східної Англії направила на місце значні сили, у тому числі наземні бригади та три санітарні гелікоптери.

Кір Стармер написав у X, що ситуація «викликає глибоке занепокоєння» та подякував екстреним службам за оперативну реакцію.