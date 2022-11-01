Політика

У Повітряних силах ЗСУ заявили про відсутність ефективної ПРО

1 Листопада 2022 20:30
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ппо

Україна не має ефективних засобів захисту від балістичних ракет іранського виробництва, які Росія, ймовірно, планує розмістити на північ від українського кордону, повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

«Це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиракетної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми сьогодні маємо на озброєнні. У нас – засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони», – сказав Ігнат на брифінгу.

Водночас, за його словами, українські сили вживатимуть «всі засоби та заходи» захисту від цих ракет.

«Велика ймовірність, що їх буде доставлено на північ від України, звідки вони можуть запускатися таким чином, щоб загрожувати всій Україні. 300 кілометрів одна ракета, інша ракета – 700 кілометрів має таку дальність поразки», – додав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил України додав, що ці ракети, ймовірно, надходять до Росії для доповнення ракет “Іскандер-М”, які вже фактично закінчуються.

Про те, що Іран погодився постачати Росії, окрім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни проти України та ударів по українських містах та позиціях українських військ, повідомило минулого місяця видання The Washington Post з посиланням на власні джерела у відомствах безпеки США та західних країн.

1 листопада американський телеканал CNN із посиланням на західних чиновників повідомив, що Іран готується відправити Росії ще близько тисячі одиниць зброї, у тому числі балістичні ракети малої дальності класу “земля-земля” та чергові ударні безпілотники.


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