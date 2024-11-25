Кримінал

У Харкові затримали клірика УПЦ, який виявився російським інформатором
25 Листопада 2024 10:06
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сбу, церква
Затриманий клірик УПЦ МП / Фото: СБУ

Правоохоронці затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у роботі на ворога.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Фігурант зливав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова”, – йдеться у повідомленні.

Отримані відомості клірик месенджером направляв росіянам у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом.

За даними слідства, 43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території рф.

Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

Вилучені докази у клірика УПЦ (МП) / Фото: СБУ

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