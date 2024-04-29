У Повітряних силах розповіли як будуть захищати F-16

В Україні напрацьована низька заходів для захисту західних винищувачів F-16, коли вони прибудуть до аеродромів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує РБК-Україна.

“Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір”, – заявив Євлаш.

Окрім того, він зазначив, що після отримання Україною винищувачів Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів та завдання ураження по ворогу.

“Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщувати”, – пояснив речник Повітряних сил.

Він також наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.