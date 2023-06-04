У Повітряних силах розповіли, скільки ракет і “шахедів” знищили вночі

Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляють Повітряні сили.

З 01.00 по 04.00 год 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.