У Повітряних силах прокоментували влучання по аеродрому на Хмельниччині

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат прокоментував інформацію про влучання ворожих засобів ураження по аеродрому на Хмельниччині. Відповідне запитання йому поставили в етері Радіо Свобода.

“Коли мова йде про ракетні удари, ми розуміємо, що треба більш-менш так дозовано подавати цю інформацію. Ворог стежить за усім. Ну так, дійсно, була ракетна атака – 40 ракет, “шахеди”. Було влучання в межах аеродрому Старокостянтинів Хмельницької області”, – сказав Ігнат.

Він підкреслив, що Повітряні сили не коментують, куди саме влучили, та які саме наслідки влучань, щоб ворог не мав додаткової інформації.

“Я хочу сказати, що боєздатність буде відновлено там. Не варто драматизувати ситуацію”, – пояснив речник ПС ЗСУ.

Сьогодні зранку у Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об’єкту на Хмельниччині – виведено з ладу п’ять літальних апаратів, пошкоджено злітно-посадкову смугу.