        Суспільство

        У Повітряних силах повідомили, скільки дронів запустила РФ по Україні під час денної атаки

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 17:13
        читать на русском →
        Мобільна вогнева група / Фото ілюстративне: Повітряне командування "Південь"
        Мобільна вогнева група / Фото ілюстративне: Повітряне командування "Південь"

        Після атаки у ніч на 2 серпня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку. Військові РФ застосували 53 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        Більшість російських безпілотників летіла у напрямку Києва. Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА.

        “Однак ворожа атака триває, станом на 16:00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників”, — йдеться в повідомленні.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини