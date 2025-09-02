У Повітряних силах повідомили, скільки дронів запустила РФ по Україні під час денної атаки

Після атаки у ніч на 2 серпня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку. Військові РФ застосували 53 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Більшість російських безпілотників летіла у напрямку Києва. Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА.
“Однак ворожа атака триває, станом на 16:00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників”, — йдеться в повідомленні.