У Повітряних силах показали знищення “шахедів” у небі над Одещиною (відео)

Сьогодні, 8 серпня, військові мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь” збили 12 російських ударних безпілотників Shahed.

Відео оприлюднило Повітряне командування “Південь”.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня росіяни запустили по Україні 108 засобів повітряного нападу, серед яких було 104 “шахеди” та безпілотники-імітатори, а також чотири реактивні БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: три реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.