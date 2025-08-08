        Суспільство

        У Повітряних силах показали знищення “шахедів” у небі над Одещиною (відео)

        Галина Шподарева
        8 Серпня 2025 17:28
        Боєць МВГ / Фото: Повітряне командування "Південь"
        Боєць МВГ / Фото: Повітряне командування "Південь"

        Сьогодні, 8 серпня, військові мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь” збили 12 російських ударних безпілотників Shahed.

        Відео оприлюднило Повітряне командування “Південь”.

        Нагадаємо, у ніч на 8 серпня росіяни запустили по Україні 108 засобів повітряного нападу, серед яких було 104 “шахеди” та безпілотники-імітатори, а також чотири реактивні БпЛА.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: три реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.


