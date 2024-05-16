У посадовця Кабміну знайшли незадеклароване майно в Дубаї

Посадовці з Кабінету міністрів, оборонпрому та мерії Києва володіють нерухомістю в Дубаї. Це виявили журналісти “Схем” (проєкт Радіо Свобода).

Завдяки даним земельного департаменту Дубаю, журналісти верифікували майно державних посадовців та їхніх родичів в Еміратах.

Коштовне майно знайшли у директора департаменту гуманітарної та соціальної політики в Кабміні Віталія Коблоша. Його дружина придбала у 2018 році у хмарочосі Wyndham Dubai Marina один із найбільших готельних номерів вартістю у понад $331 000. Схеми зауважили, що в тогорічній декларації Коблошів не йшлося про придбання цієї нерухомості.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо закордонної нерухомості, чоловік заявив, що “нічого про неї не знає”.

Також розкішні апартаменти знайшли у керівника бюро управління матеріально-технічного забезпечення заводу “Іскра”, що входить до Укроборонпрому, Віктора Перепелиці. Дружина Перепилиці, за інформацією розслідувачів, придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 у місті ОАЄ за $430 000.

Іншим посадовцем, який також має майно в Еміратах, виявився директор комунального автотранспортного підприємства столичної мерії Дмитро Рахматуллін. У Схемах проінформували, що у дубайському реєстрі вказані права чиновника на 16 квартир сукупною площею 2255 квадратів.

Цю нерухомість він придбав у 2009 році, але хмарочос Ferretti Luxury Beach Residence так і не збудували. Віртуальні квартири Рахматулліна вартували, як зазначили у проєкті, $14,5 млн. У деклараціях чоловіка інформація про нерухомість – відсутня.