У Португалії сталася абсурдна ситуація на велогонці: практично всі учасники проїхали фінішний поворот

Перший етап велогонки Volta ao Algarve, що проходить у Португалії, може претендувати на звання найабсурднішого в історії перегонів. Більшість велосипедистів не помітили поворот на фініші і помилково проїхали його, опинившись поза траси.

З усіх учасників лише італієць Філіппо Ганна не допустив помилки і першим перетнув фінішну лінію. Однак його перемога була короткотривалою: колегія комісарів Volta ao Algarve ухвалила рішення скасувати перший етап.

“Комісари оцінили ситуацію і вирішили скасувати етап, оскільки вважали, що спортивна справедливість не була досягнута”, — заявив Сержіо Соуза, директор Volta ao Algarve.