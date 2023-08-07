Суспільство

У порту турецького міста прогримів вибух: є постраждалі

7 Серпня 2023 16:26
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туреччина, вибух

У порту турецького міста Деріндже на північному заході країни близько 14.40 стався вибух, постраждали люди.

Про це повідомляє видання  Hurriyet.

Звук вибуху чули в усіх куточках міста, в районі порту можна побачити хмари диму.

За даними турецьких ЗМІ, вибух стався в одному з силосів з пшеницею в момент розвантаження зерна одним із суден.

Як повідомляє портал NTV, за попередніми даними, від вибуху постраждали 5 осіб.

На місце події направили велику кількість пожежників і бригад швидкої допомоги.

Мер Деріндже Зекі Акгюль зробив заяву з приводу вибуху: “Коли близько 14.40 стався вибух, ми вирушили на місце події. Ми виявили вибух у силосах ТМО. Зараз працюють бригади надзвичайних служб. Стан постраждалих не важкий, у них незначні травми”.

За його словами, територія з елеваторами розташована близько до порту, але не має ніякого зв’язку з ним.

Точні причини вибуху поки невідомі, однак висловлюються припущення, що його міг спричинити стиснений газ у зерносховищі.


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