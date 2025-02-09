У порту Ленінградської області тоне танкер зі 130 000 тонн мазуту

У морському порту Усть-Луга тоне танкер Koala, що ходить під прапором Антигуа і Барбуди. Судно завантажене 130 000 тонн мазуту. За даними джерел, причиною події стали вибухи в машинному відділенні.

Як повідомляє «База», інцидент стався в ніч на 9 лютого. На борту перебував екіпаж із 24 осіб: четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 – Індонезії.

Близько другої години ночі танкер завершував завантаження палива і готувався до відплиття, коли в машинному відділенні прогриміли три потужні вибухи. Екіпаж встиг покинути судно, проте його почало затоплювати.

О п’ятій ранку танкер кормою сів на мілину. Рятувальники встановили навколо нього бонові загородження. За попередніми даними, витоку нафтопродуктів у воду не зафіксовано. Унаслідок події ніхто не постраждав.