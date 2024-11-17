У понеділок по всій Україні відключатимуть електрику

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в Укренерго, з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

“Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки”, – пояснили в компанії.

Укренерго також рекомендує дізнаватись про графіки відключень на сайті та офіційних сторінках відповідного оператора системи розподілу.

Графік відключень електроенергії в м. Харкові та Харківській області в період з 16 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року