Економіка

У понеділок по всій Україні відключатимуть електрику
17 Листопада 2024 19:05
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відключення
Ілюстративне фото / Фото “Харківобленерго”

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в Укренерго, з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

“Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки”, – пояснили в компанії.

Укренерго також рекомендує дізнаватись про графіки відключень на сайті та офіційних сторінках відповідного оператора системи розподілу.

Графік відключень електроенергії в м. Харкові та Харківській області в період з 16 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року

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