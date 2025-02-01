Кримінал

У Полтавській області застрелили співробітника ТЦК
1 Лютого 2025 11:53
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Чоловіки під будівлею ТЦК та СП / Фото Суспільне
Чоловіки під будівлею ТЦК та СП / Фото Суспільне

Командування Сухопутних військ ЗСУ рішуче засудило напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) та закликало до швидкого розслідування злочину.

Що сталося
Трагедія сталася 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин. Під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП підійшов невідомий у сірій балаклаві та піксельних брюках. Погрожуючи мисливською рушницею, нападник вимагав віддати зброю, а після відмови вистрілив у військового.

Внаслідок отриманого важкого поранення солдат загинув на місці. Зловмисник заволодів його автоматом та втік разом із одним із мобілізованих військовозобов’язаних.

Реакція військового командування
Командування Сухопутних військ назвало цей злочин кричущим та вимагає найсуворішого покарання для нападника. У відомстві наголосили, що вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни.

Що відомо про пошуки зловмисника
На місці працюють правоохоронці, у Полтавській області введено спецоперацію «Сирена». Тривають оперативно-розшукові заходи, ведеться взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами сусідніх регіонів.

Заклик до громадян
Командування Сухопутних військ закликало громадян надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місцеперебування нападника та військовозобов’язаного, що зник разом із ним.

Військове керівництво також висловило щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця, наголосивши, що його смерть не залишиться безкарною.


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У Полтавській області застрелили співробітника ТЦК
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