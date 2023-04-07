У Полтаві вирішили знести пам’ятники двум генералам і Пушкіну

У Полтаві депутати проголосували за демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіну, Олександру Пушкіну та Олексію Зигіну. Таке рішення ухвалили 7 квітня під час сесії міської ради, пише Суспільне.

Рішення щодо демонтажу трьох пам’ятників підтримали 26 обранців із 28 присутніх. Проєкт рішення під час сесії запропонувала внести до порядку денного депутатка від фракції “Європейська солідарність” Юлія Городчаніна.

Ватутін і Зигін – це радянські генерали часів Другої світової війни. Пушкін – російський поет.