Суспільство

У Полтаві вирішили знести пам’ятники двум генералам і Пушкіну

7 Квітня 2023 19:51
29
читать на русском →
пам'ятник

У Полтаві депутати проголосували за демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіну, Олександру Пушкіну та Олексію Зигіну. Таке рішення ухвалили 7 квітня під час сесії міської ради, пише Суспільне.

Рішення щодо демонтажу трьох пам’ятників підтримали 26 обранців із 28 присутніх. Проєкт рішення під час сесії запропонувала внести до порядку денного депутатка від фракції “Європейська солідарність” Юлія Городчаніна.

Ватутін і Зигін – це радянські генерали часів Другої світової війни. Пушкін – російський поет.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 20:58
32

У предстоятеля УПЦ МП Онуфрія знайшли російський паспорт
7 Квітня 2023 21:22
16

Під Харковом 3 людей підірвалися на невідомому пристрої
7 Квітня 2023 21:09
15

Україна відновлює експорт електроенергії
7 Квітня 2023 19:38
103

З’явилися припущення про те, хто стоїть за витоком секретних документів по Україні
7 Квітня 2023 19:01
38

Кабмін майже вдвічі підвищив вартість акцизних марок
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки