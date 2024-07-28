Суспільство

У польському Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти
28 Липня 2024 16:39
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біженці, польща
Перед генконсульством у Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет / Скриншот з відео

Перед Генеральним консульством України у Вроцлаві українці влаштували пікет із вимогою видати паспорти.

Про це повідомляє польський телеканал TVP3.

“У нас проблема, що наші чоловіки не можуть отримати ці паспорти, тому ми збираємося біля українського консульства, щоб допомогти нам розв’язати цю проблему”, – заявила організатор акції протесту Олена Журавльова.

24 квітня український уряд оголосив, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати та відновити паспорти лише на території України, яку вони не зможуть залишити під час війни. З 18 травня закордонний паспорт можуть отримати лише чоловіки, які перебувають на військовому обліку. Громадянин України Антон Островський каже, що надіслав заяву ще в лютому, проте документів досі немає.

“Я надав документи на заміну паспорта, тому що закінчується жовтень, а з лютого, коли я подав паспорт, мені паспорт не видають. Кажуть, що готовий, але паспорт, мовляв, не відправляли з України в міністерство міграції”, – розповів він.

Видачу паспортів громадянам України здійснює ДП “Документ”, що має чотири офіси в Польщі, в тому числі один у Вроцлаві.

“Так само зараз це стосується не лише чоловіків, які тут давно, а і їхніх родин, тому що у мене дуже багато випадків, коли дівчина чи дружина з усіма паперами в порядку. Але і діти, і батько не можуть цього отримати, вони не можуть підготувати документи на дитину, тому що це залежить від паспорта батька”, – описала Марина Басова, організаторка протесту.

Чоловіки призовного віку зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 р. №443.


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