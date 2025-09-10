        Політика

        У Польщі знайшли уламки вже десяти російських дронів, які вночі порушили повітряний простір країни

        Федір Олексієв
        10 Вересня 2025 19:36
        Російский БПЛА, який залетів до Польщі / Фото: RMF FM
        У Польщі знайшли залишки вже десяти російських безпілотників, які вночі порушили повітряний простір країни. Це приблизно половина від загальної кількості.

        Про це повідомляє RMF24.

        Більшість із них виявили у Люблінському воєводстві, на кордоні з Волинською областю України та Білоруссю, зокрема в населених пунктах Чоснувка, Заблоче-Колонія, Чесники, Вирики, Великий Лан, Кшивоверська Колонія та Вигалев.

        Також уламки БпЛА виявили в Мнішкуві на південний схід від Лодзі та в Олесно біля Ельблонга на півночі Польщі неподалік Гданська. Від цих місць до східного кордону країни понад 200 км.


