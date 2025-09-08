        Суспільство

        У Польщі знайшли уламки невідомого БпЛА біля кордону з Білоруссю

        Галина Шподарева
        8 Вересня 2025 11:10
        У Польщі біля кордону з Білоруссю впав БпЛА / Фото: TVP World
        Польські прикордонники виявили уламки невідомого БпЛА в селі біля кордону з Білоруссю. Це останній із серії подібних інцидентів у країні-члені НАТО, яка межує з Україною.

        Про це повідомляє TVP World.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        “Цей дрон впав на пункті пропуску, приблизно за 300 метрів від кордону, у селі Полятиче. Дрон неозброєний, на ньому є кириличні написи”, — повідомила в прокуратурі міста Люблін.

        Військова поліція допитує свідків і перевіряє дані з камер спостереження, щоб визначити траєкторію дрона.

        У суботу об’єкт, який, імовірно, був контрабандним дроном, впав у східній частині Польщі.

        У серпні дрон впав на кукурудзяне поле у східній Польщі, пошкодивши посіви та вибивши вікна в сусідніх будинках. Прокурор, який розслідував інцидент, тоді заявив, що апарат, ймовірно, залетів до Польщі з боку Білорусі.

        Поліція на місці падіння дрона у Польщі / Фото: TVP World

