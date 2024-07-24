У Польщі згадали про “Волинське питання” на шляху України до ЄС

Україна не стане членом Європейського Союзу, якщо не буде вирішене “Волинське питання”, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Про це він сказав в етері телеканалу Polsat News.

Польський міністр наголосив, що його країна “підтримує Україну настільки, наскільки це можливо”. Однак у відносинах між державами “не все ідеально” через “невирішені історичні питання”.

“Без розв’язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу”, — сказав він. Що саме він має на увазі під “розв’язанням” — польський міністр не уточнив.