Політика

У Польщі згадали про “Волинське питання” на шляху України до ЄС
24 Липня 2024 07:15
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Євросоюз, польща
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / Фото: Polsat News

Україна не стане членом Європейського Союзу,  якщо не буде вирішене “Волинське питання”, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Про це він сказав в етері телеканалу Polsat News.

Польський міністр наголосив, що його країна “підтримує Україну настільки, наскільки це можливо”. Однак у відносинах між державами “не все ідеально” через “невирішені історичні питання”.

“Без розв’язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу”, — сказав він. Що саме він має на увазі під “розв’язанням” — польський міністр не уточнив.


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