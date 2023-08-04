Суспільство

У Польщі затримали шпигуна РФ

4 Серпня 2023 12:46
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рф, польща, шпигун

Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянина Білорусі, який працював на російську розвідку.

Про це повідомляє видання Onet з посиланням на дані польських спецслужб.

“Чоловік, затриманий 1 серпня, – це Міхаіл А, 39-річний громадянин Республіки Білорусь. Він є ще однією ідентифікованою особою, яка діє в рамках злочинного угруповання, що виконує завдання російських спецслужб”.

Затриманий працював у Москві з 2008 по 2010 рік, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. 39-річний чоловік відбув шестирічне ув’язнення в Росії і приїхав до Польщі у 2021 році.


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