У Польщі планують відправити до України додаткові термінали Starlink

Україна отримає від Польщі нову партію терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв’язку на фронті. Загалом у 2024 році Варшава передала 24 400 таких пристроїв, а у 2025 планує витратити ще 186,8 млн злотих (понад 2 млрд грн) на закупівлю та обслуговування нових терміналів.

Про це повідомляє Puls Biznesu із посиланням на польського міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що Польща незабаром збільшить кількість терміналів Starlink, наданих Україні для забезпечення зв’язку в умовах війни.

За словами Гавковського, послуга є критично важливою для зміцнення обороноздатності України. Кількість приладів не уточнюється.

Відомо, що станом на кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. У листопаді 2024 року було замовлено нову партію терміналів, що поступово надходять в Україну. Польща позичає термінали – такий підхід дозволяє уникнути податкових та юридичних ускладнень.

“Польща постачає інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт”, – зазначив Гавковський.

Вартість обслуговування та закупівлі нових терміналів Польщею в 2024 році склала 120,66 млн злотих (понад 1,2 мільярдів гривень), а на 2025 рік запланована витрата 186,8 млн злотих (2 мільярди гривень).

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що США нібито попередили Україну про можливе відключення Starlink, якщо не буде укладено угоду щодо копалин. У відповідь Польща заявила, що саме вона є стороною цієї угоди, тож її скасування видається малоймовірним.