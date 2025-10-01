У Польщі підлітки знущалися з 23-річного українця, знімаючи “самосуд” на камеру

У Вроцлаві підлітки, видаючи себе в інтернеті за 16-річну дівчину, виманили на побачення 23-річного українця. Коли той прийшов у зазначене місце, його побили, поголили голову й намалювали на обличчі нацистську символіку.

Про це повідомила поліція Вроцлава.

Як розповіли польські правоохоронці, підлітки вирішили “покарати” 23-річного українця, виманивши його на побачення. Зловмисники створили фейковий профіль у соціальних мережах, видаючи себе за “16-річну дівчину, нібито зацікавлену сексуальними контактами”.

Після цього підлітки почали листуватися з українцем, а потім домовилися про зустріч, де жертву побили, поголили голову та намалювали на обличчі нацистську символіку. Знущання знімали на відео.

“Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви”, — йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює роль кожного учасника злочину. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина нападників ще не досягла 18-річного віку.

У поліції не розповіли про конкретну причину “самосуду”, але закликали батьків звертатись до правоохоронців у разі виникнення підозр щодо сексуальних пропозицій до неповнолітніх.