У Польщі неподалік кордону з Росією впав невідомий предмет

У Польщі, поблизу міста Мілаково, Вармінсько-Мазурське воєводство, неподалік кордону з РФ впав предмет невідомого походження. Ймовірно, це повітряна куля.

Про це повідомляє rmf24, передає Суспільне.

Житель села Мілаково повідомив поліції про те, що біля його помешкання впав об’єкт.

“Зараз його охороняють офіцери, а потім передадуть армії. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся”, – сказав речник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський.

Видання зазначає, що це імовірно повітряна куля, яка прилетіла з Крулевецької (Калінінградської) області. Потреби в евакуації мешканців немає.

Зазначається, що у червні минулого року один із фермерів із району Бранево повідомив поліцію, що на його поле впав предмет, схожий на повітряну кульку. Тоді цей факт підтвердили в Міноборони.

29 грудня під час ракетної атаки на Україну у повітряний простір Польщі увійшов “неідентифікований повітряний об’єкт”. Про вибух не повідомляли. Президент Польщі Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.