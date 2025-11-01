У Покровську вдалося поліпшити тактичне положення — 7-й корпус ДШВ

Станом на 15:00 1 листопада обстановка в Покровську лишається складною та динамічною. Про оперативну ситуацію повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

За даними корпусу, внаслідок успішних контрдій українські війська поліпшили тактичне положення у кількох кварталах міста. Наразі збільшують кількість штурмових груп у Покровську і застосовують диверсифіковані способи переміщення особового складу.

Паралельно працюють над рішеннями щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. Силы оборони тримають противника під вогневим контролем — кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає; за останній тиждень у місті знищили 85 росіян.

У загальному підсумку за жовтень у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ, за повідомленням корпусу, українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 «вийшли з ладу».

Нарощують можливості для протидії дронам-камікадзе: лише за останню добу сили оборони збили 5 «Шахедів» і 1 «Герань».

Також відзначено успішне безпарашутне десантування в районі Покровська. За повідомленням 7-го корпусу, це була складна операція, яка вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони; у виконанні завдання брали участь підрозділи ППО, РЕБ, РЕР та безпілотні системи.