Кримінал

У Покровську росіяни вдарили по автомобілю з написом “Люди”: загинула одна з пасажирок
28 Січня 2025 17:10
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У Покровську Донецької області російські окупаційні війська вдарили безпілотником по цивільному автомобілю “ВАЗ-2106” на капоті якого був напис “люди”.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В результаті атаки загинула жінка, яка знаходилась на передньому пасажирському сидінні. 60-річний водій і 52-річна пасажирка зазнали поранень і наразі отримують медичну допомогу.

Прокурори зафіксували наслідки цього чергового варварського нападу та розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війська РФ атакували дроном цивільний автомобіль / Фото: Донецька обласна прокуратура

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