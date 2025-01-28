У Покровську росіяни вдарили по автомобілю з написом “Люди”: загинула одна з пасажирок

У Покровську Донецької області російські окупаційні війська вдарили безпілотником по цивільному автомобілю “ВАЗ-2106” на капоті якого був напис “люди”.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В результаті атаки загинула жінка, яка знаходилась на передньому пасажирському сидінні. 60-річний водій і 52-річна пасажирка зазнали поранень і наразі отримують медичну допомогу.

Прокурори зафіксували наслідки цього чергового варварського нападу та розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).