У північній частині Харківщини може розпочатись примусова евакуація

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що евакуація з півночі регіону може стати примусовою через постійні ворожі обстріли.

“Наразі ми розглядаємо питання по півночі — це Харківський район і безпосередньо Богодухівський район, Золочівський напрямок. На самісінькому прикордонні, там, де є населені пункти під ворожим вогнем, за нашою інформацією та за інформацією Національної поліції, дітей уже немає. Однак ми цю ситуацію промоніторимо ще раз”, — сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що рішення про евакуацію буде ухвалюватися навіть щодо тих населених пунктів, які знаходяться далі “від фактичного кордону”, однак все одно перебувають під обстрілами.

“Тому що ворог почав бити по тих населених пунктах, по яких не завдавав ударів ще, наприклад, місяць тому”, — додав голова ОВА.