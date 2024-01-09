Суспільство

У Південній Кореї заборонять їсти собаче м’ясо

9 Січня 2024 11:14
читать на русском →
тварини, корея

Парламент Південної Кореї одностайно підтримав законопроєкт, який забороняє споживання та продаж собачого м’яса, повідомляє Associated Press. Тепер за нього має проголосувати Рада кабінету міністрів та підписати президент Юн Сок Йоль.

Згідно із законопроєктом, із 2027 року забій, розведення, торгівля і продаж собачого м’яса для вживання в їжу будуть заборонені, а за подібні дії передбачено покарання у вигляді 2-3 років позбавлення волі.

Споживання собачого м’яса є багатовіковою практикою на Корейському півострові. Воно не є ні прямо забороненим, ні легалізованим у Південній Кореї.

Опитування громадської думки, на які посилається AP, показують, що більша частина жителів Південної Кореї хоче, щоб м’ясо собак було заборонено, і більшість не їсть його.

Водночас кожен третій житель Південної Кореї все ще виступає проти заборони, навіть якщо не споживає у їжу собаче м’ясо.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 10:49

Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін, – Завітневич
9 Січня 2024 10:19

Справу депутата Дубінського про підроблення документів передали до суду
9 Січня 2024 08:27

Білий дім провів зустріч із технологічними компаніями щодо доступу України до інновацій
9 Січня 2024 07:36

На фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб
9 Січня 2024 07:15

Умєров про розслідування корупції в Міноборони: Новин буде більше
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки