Суспільство

У підземній школі Харкова провели пробний урок

11 Травня 2024 13:54
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Сьогодні у Харкові був проведений пробний день у першій підземній школі міста. З наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, наразі проводиться набір учнів на новий навчальний рік.

Перші пробні уроки у першій підземній школі Харкова. 11 травня 2024 / Фото з телеграм-каналу @ihor_terekhov

“Зважаючи на те, що кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста”, – написав він у соцмережі.

Терехов також зазначив, що доки місто не отримає найсучасніших систем протиповітряної оборони, “живі уроки віч-на віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею”.


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