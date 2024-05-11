У підземній школі Харкова провели пробний урок

Сьогодні у Харкові був проведений пробний день у першій підземній школі міста. З наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, наразі проводиться набір учнів на новий навчальний рік.
“Зважаючи на те, що кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста”, – написав він у соцмережі.
Терехов також зазначив, що доки місто не отримає найсучасніших систем протиповітряної оборони, “живі уроки віч-на віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею”.